29 марта в выставочном зале Дворца искусств прошла концертная программа «Наполним музыкой сердца». Коллективы художественного творчества учреждения культуры открыли участникам отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста УСЗ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» музыкальный мир гармонии и красоты.

Весеннее настроение и радость общения с прекрасной музыкой зрителю подарили народный хор ветеранов труда, солистка народного камерного хора Ольга Деткова, образцовая хореографическая студия «Бобрёнок», образцовый ансамбль танца «Чабарок», вокальная студия «Star Kids» и солистка Дворца искусств Ирина Овсяникова.