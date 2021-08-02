В выходные в Бобруйском районе горел дом

В субботу днем 31 июля поступило сообщение Бобруйским спасателям о пожаре жилого дома в деревне Коврин Воротынского сельсовета Бобруйского района.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение дома открытым пламенем, создалось плотное задымление. Хозяйка находилась на улице.

В результате пожара уничтожена кровля дома и веранды, полностью уничтожено перекрытие над верандой и частично над домом. Повреждено имущество в доме. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: спасти дом от пожара – задача каждого хозяина. Не используйте электроприборы с видимыми повреждениями. В случае загорания электроприбора нельзя тушить его водой – необходимо сперва обесточить предмет, а затем засыпать землей или накрыть плотной тканью. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра включенный электрообогреватель и возьмите за привычку отключать все кроме холодильника, уходя из дома. Соблюдайте правила безопасности. В случае пожара звоните 101 или 112.