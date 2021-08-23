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Происшествия

В выходные в Бобруйске произошло 3 пожара

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В выходные в Бобруйске произошло 3 пожара

Воскресенье для спасателей выдалось действительно жарким. МЧС локализовали сразу 3 возгорания в городе.

22 августа в 4 утра поступило сообщение Бобруйским спасателям  о горящей бане в переулке Широком. О пожаре сообщили соседи.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило открытое горение бани, к тому моменту уже была уничтожена кровля,  создалось плотное задымление.

Спасатели не допустили распространения пламени, ликвидировав горение. В результате огнем уничтожены кровля, перекрытие, стены, имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Днем в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение  о пожаре в подъезде на улице Крылова.

По прибытию подразделений МЧС происходило горение оконной рамы в подъезде многоэтажки. В считанные секунды  спасатели ликвидировали горение. Эвакуировать из подъезда никого не пришлось. В результате горения уничтожена оконная рама. Пострадавших нет.

По предварительной версии причиной такого горения стала непотушенная сигарета.

В 15.14 сообщение поступило в Бобруйский ГРОЧС о пожаре сарая в деревне Малые Бортники Бобруйского района.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило  открытое горение сарая, создалось плотное задымление. Хозяева находились на улице, с их слов внутри никого нет.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие сарая, повреждена пристройка и имущество сарая. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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