В выходные в Бобруйске произошло 3 пожара

Воскресенье для спасателей выдалось действительно жарким. МЧС локализовали сразу 3 возгорания в городе.

22 августа в 4 утра поступило сообщение Бобруйским спасателям о горящей бане в переулке Широком. О пожаре сообщили соседи.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило открытое горение бани, к тому моменту уже была уничтожена кровля, создалось плотное задымление.

Спасатели не допустили распространения пламени, ликвидировав горение. В результате огнем уничтожены кровля, перекрытие, стены, имущество. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Днем в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в подъезде на улице Крылова.

По прибытию подразделений МЧС происходило горение оконной рамы в подъезде многоэтажки. В считанные секунды спасатели ликвидировали горение. Эвакуировать из подъезда никого не пришлось. В результате горения уничтожена оконная рама. Пострадавших нет.

По предварительной версии причиной такого горения стала непотушенная сигарета.

В 15.14 сообщение поступило в Бобруйский ГРОЧС о пожаре сарая в деревне Малые Бортники Бобруйского района.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило открытое горение сарая, создалось плотное задымление. Хозяева находились на улице, с их слов внутри никого нет.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие сарая, повреждена пристройка и имущество сарая. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.