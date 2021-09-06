В выходные в Бобруйске и районе зафиксировали два пожара

4 сентября в 15.30 в Бобруйский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре на балконе многоквартирного дома на улице Луговой в деревне Березовичи Бобруйского района. Проезжающие мимо бобруйчане не остались равнодушными, и сразу набрали 112.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило открытое горение балкона на третьем этаже многоэтажки. Хозяев на месте не было. Пламя ликвидировали в считанные минуты, сохранив людям квартиру.

В результате пожара повреждена балконная рама, внутренняя отделка и имущество на балконе. Пострадавших нет. Эвакуация жильцов не проводилась. Причина пожара устанавливается.

Вечером этого же дня в 18.55 поступил звонок в о пожаре легкового автомобиля на улице Гагарина в Бобруйске.

До прибытия подразделений МЧС жители пытались потушить пламя подручными средствами. Прибывшие спасатели полностью ликвидировали горение авто. В результате уничтожено навесное оборудование двигателя, поврежден моторный отсек, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие капота и передних крыльев. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: в случае пожара звоните 101 или 112. Сообщите диспетчеру точный адрес и что конкретно горит (авто, балкон, баня, дом, сарай и т.п.).