В выходные ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД водителями и пешеходами

В выходные дни Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением ПДД водителями и пешеходами. Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, в Могилевского области рейдовые мероприятия с отработкой аварийно-опасных участков улично-дорожной сети и автодорог будут осуществляться силами сотрудников областной ГАИ и спецподразделения ДПС «Стрела» МВД.

- В рамках мероприятий приоритетным направлением будет выявление грубых нарушений правил - управление транспортом водителями в состоянии опьянения, бесправное вождение, нарушение правил обгона и перевозки пассажиров, в первую очередь – детей, непредоставление преимущества пешеходам. Не останутся без внимания и нарушения со стороны пешеходов и иных участников движения. Нарушители будут привлечены к ответственности, - отметили в ведомстве.