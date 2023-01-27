В выходные дни возможны перебои с доступом в личный кабинет владельца кассового оборудования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам со ссылкой на РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам".

Сообщается, что с 9.00 28 января по 29 января будут проводиться плановые технические работы. В связи с этим возможны перебои с доступом в личный кабинет владельца кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования (СККО), на сайт и в личный кабинет системы контроля торговых автоматов (СКТА).

Проблемы с работой кассового оборудования компании "Туссон" были замечены 2 января 2023 года. Кассовые аппараты не работали из-за ошибки в ПО фискального регистратора, проблема не была связана с работой средства контроля налоговых органов. После сбоя работа была восстановлена.