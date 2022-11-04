В выходные будет облачно с прояснениями

В субботу, 5 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, 4–9 метров в секунду, днем порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -3 °С по северо-востоку до +6 °С по юго-западу, днем от +4 до +10 °С, по юго-западу до +12 °С.

В воскресенье, 6 ноября, ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южной четверти, 4–9 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -3 до +4 °С, по западу от +5 до +9 °С, днем от +3 до +9 °С, по юго-западу до +11 °С.