В вузах завершается зачисление на бюджет
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Вчерашние школьники в ожидании итогов вступительной кампании. Сегодня в большинстве ВУЗов завершается зачисление на бюджет.
Многие учреждения уже обнародовали имена счастливчиков, которые будут учиться бесплатно. Списки на сайтах университетов. У тех, кто не прошел на бюджет, шанс стать студентом еще есть. До 8 августа идет прием документов на платное обучение. Также некоторые ВУЗы, где конкурс не сложился и остались вакантные места, проводят дополнительный набор.
Документы до субботы принимают Витебский технологический университет, Гродненский аграрный, Мозырский педагогический, университет пищевых и химических технологий в Могилеве и некоторые другие.
Всего в этом году студенческий билет получат более 53 тысяч абитуриентов.
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