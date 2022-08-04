В вузах завершается зачисление на бюджет

Вчерашние школьники в ожидании итогов вступительной кампании. Сегодня в большинстве ВУЗов завершается зачисление на бюджет.

Многие учреждения уже обнародовали имена счастливчиков, которые будут учиться бесплатно. Списки на сайтах университетов. У тех, кто не прошел на бюджет, шанс стать студентом еще есть. До 8 августа идет прием документов на платное обучение. Также некоторые ВУЗы, где конкурс не сложился и остались вакантные места, проводят дополнительный набор.

Документы до субботы принимают Витебский технологический университет, Гродненский аграрный, Мозырский педагогический, университет пищевых и химических технологий в Могилеве и некоторые другие.

Всего в этом году студенческий билет получат более 53 тысяч абитуриентов.