Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

В вузах завершается зачисление на бюджет

1 0

В вузах завершается зачисление на бюджет

Вчерашние школьники в ожидании итогов вступительной кампании. Сегодня в большинстве ВУЗов завершается зачисление на бюджет.

Многие учреждения уже обнародовали имена счастливчиков, которые будут учиться бесплатно. Списки на сайтах университетов. У тех, кто не прошел на бюджет, шанс стать студентом еще есть. До 8 августа идет прием документов на платное обучение. Также некоторые ВУЗы, где конкурс не сложился и остались вакантные места, проводят дополнительный набор.

Документы до субботы принимают Витебский технологический университет, Гродненский аграрный, Мозырский педагогический, университет пищевых и химических технологий в Могилеве и некоторые другие.

Всего в этом году студенческий билет получат более 53 тысяч абитуриентов.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »