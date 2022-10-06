В вузах Беларуси планируют ввести внутренний экзамен по первому профильному предмету

Министерство образования планирует ввести в вузах внутренний экзамен по первому профильному предмету испытаний. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"Министерством образования с заинтересованными ведомствами подготовлена новая модель правил приема в учреждения высшего образования. Она предусматривает в качестве обязательного вступительного испытания проведение внутреннего экзамена в вузах. Мы планируем, что он будет проводиться во всех вузах по первому профильному предмету испытаний. Данный механизм сейчас активно прорабатывается с вузами. При одобрении он будет реализован в рамках новой модели приемной кампании", - рассказал Сергей Касперович.

Планируется, что баллы, полученные на внутреннем экзамене, будут переводиться в стобалльный формат по специальной шкале и суммироваться с результатами двух сертификатов централизованного экзамена или ЦТ, а также со средним баллом аттестата. "Предполагается, что проведение внутренних экзаменов будет осуществляться на основе единых экзаменационных работ, состоящих из трех заданий третьего, четвертого и пятого уровня сложности, это мы уже говорим терминами централизованного тестирования, которые будут разрабатываться Республиканским институтом контроля знаний. После решения таких задач абитуриент будет проходить устное собеседование с членами экзаменационной комиссии. Получится двухэтапный экзамен", - отметил представитель Минобразования.

По его словам, для предоставления всем абитуриентам равных возможностей внутренние испытания будут проводиться в единый день по каждому учебному предмету для всех вузов. "По наиболее востребованным предметам, возможно, будет предусмотрено два дня. Эти дни определит Министерство образования. Внутренние вступительные экзамены будут проводиться путем предоставления Республиканским институтом контроля знаний (РИКЗ) через интернет доступа приемным комиссиям к зашифрованным экзаменационным заданиям. Их условно можно назвать билетом. Пароль для дешифровки также будет передаваться приемным комиссиям. Кроме того, после начала экзамена РИКЗ направит пароль для дешифровки вариантов решений. Чтобы приемные комиссии не по наитию оценивали правильность выполнения заданий, а четко сопоставили их с правильными вариантами ответов. В итоге каждое задание абитуриент будет выполнять в письменной форме с последующим устным объяснением, в которое могут войти обоснования, доказательства, разъяснения. Суммарный балл за внутренний экзамен будет выставляться по итогам выполнения письменной части, плюс будут учитываться и устные объяснения, потому что где-то правильный ответ может быть не получен, а вот устное объяснение, аргументация, логика построения доказательств будет говорить о том, что баллы могут быть более высокими", - заключил Сергей Касперович.