В восьми городах Германии прошли автопробеги против энергетической политики властей

В восьми городах Германии 13 октября состоялись автопробеги в знак протеста против энергетической политики правительства страны и санкций в отношении России, сообщают РИА Новости.

Автопробеги состоялись в Ростоке, Висмаре, Грайфсвальде, Шверине, Пархиме, Гюстрове, Нойбранденбурге и Штральзунде, собрав сотни участников.

Наряду с легковыми автомобилями в колоннах можно было увидеть сельскохозяйственную технику.

Участники протеста призвали власти ФРГ отказаться от санкционной политики, вывести страну из НАТО и остановить военные поставки в Украину.