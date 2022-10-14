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В восьми городах Германии прошли автопробеги против энергетической политики властей

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В восьми городах Германии прошли автопробеги против энергетической политики властей

В восьми городах Германии 13 октября состоялись автопробеги в знак протеста против энергетической политики правительства страны и санкций в отношении России, сообщают РИА Новости.

Автопробеги состоялись в Ростоке, Висмаре, Грайфсвальде, Шверине, Пархиме, Гюстрове, Нойбранденбурге и Штральзунде, собрав сотни участников.

Наряду с легковыми автомобилями в колоннах можно было увидеть сельскохозяйственную технику.

Участники протеста призвали власти ФРГ отказаться от санкционной политики, вывести страну из НАТО и остановить военные поставки в Украину.

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