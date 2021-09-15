В воскресенье в Бобруйске пройдет футбольный матч
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19 сентября на стадионе «Спартак» состоится футбольный матч между ФК «Белшина» и «Волна». Начало: 15.00.
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