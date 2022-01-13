В военном комиссариате прошла диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь

13 января с коллективом военного комиссариата города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов встретился депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко.

Народный избранник подчеркнул, что Конституция – база для жизни государства и общества в целом и озвучил предложения по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны, которые были систематизированы Конституционной комиссией. Акцент был сделан на социально-правовых аспектах, традиционных семейных ценностях, избирательной системе, партийном строительстве.

– Сегодня мы обсуждаем проект. Это аккумулированные предложения от предприятий, организаций, граждан. Это вариант для обсуждения, он не окончательный. Вероятно что-то нужно учесть, добавить, дополнить, к чему-то вернуться. На вчерашний день было подано еще более 5 тысяч предложений. Наша задача с вами – проговорить то, что предлагается и обсудить вопросы, которые сегодня поднимаются, – отметил депутат.

В завершении встречи Владимир Гацко призвал коллектив военного комиссариата принять активное участие в Референдуме, подчеркнув, что от этого зависит будущее страны и следующих поколений.