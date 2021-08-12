В водоемах на 10 пляжах запрещено или ограничено купание в Могилевской области

Несмотря на временное похолодание, купальный сезон продолжается, а следовательно и мониторинг областной санэпидслужбы за качеством воды в открытых водоемах региона. За отчетную неделю специалистами санэпидслужбы области отобрано 143 пробы воды открытых водоемов, 21 из них показала несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

- Таким образом, в Могилеве и районе купание запрещено на четырех пляжах: городском на реке Днепр, Печерского озера, Гребеневского и Вильчицкого водохранилищ; ограничено – на реке Днепр у деревни Полыковичи, - сообщили в отделении коммунальной гигиены Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Бобруйске действует запрет на купание на трех - пляж №1 Центральный, санатория «Шинник» ОАО «Белшина» и санатория им.В.И.Ленина. На пляже №2 (6-й микрорайон) купание разрешено.

В Краснопольском районе вынесен запрет купания на Палужском водохранилище (прибрежная полоса в районе деревни Дерновая Горского сельсовета).

В Чаусах - на реке Бася (пляж по ул.Верхнеяловская).

- В зонах рекреации, где купание запрещено, разрешено загорать, проводить время на берегу, - напомнили специалисты Могилевского облЦГЭиОЗ. – Пляжи, где введен запрет на купание, должны быть оборудованы шлагбаумами, на информационных стендах размещены уведомления (предупреждающая информация о запрете). Также на этих территориях прекращается выездная торговля.