В вихре танцев. В Бобруйске состоялся традиционный городской новогодний бал

Совсем скоро в миллионах домов на пушистых колючих елочках заиграют весёлыми огоньками и в свои права вступит новый 2022 год. А для кого-то волшебные моменты зимних чудес уже наступили. Для одаренной молодежи в Бобруйске сегодня прошел новогодний бал.

В празднично украшенном зале Центра дополнительного образования детей и молодёжи из школ и гимназий нашего города собрались талантливые ребята, добившиеся высоких результатов в учебной деятельности, творчестве и спорте.

Взволнованные и трогательные барышни в вечерних платьях пастельных тонов (все по правилам бального этикета), юные кавалеры в строгих костюмах и чарующие звуки старинного вальса... Праздничный вечер прошёл в незабываемой атмосфере!

Читайте подробности в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё».

/Будет дополнено и обновлено/.