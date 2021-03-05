В Viber появилась функция, призванная защитить белорусских пользователей от звонков мошенников

В приложении Viber появился инструмент, который позволит пользователям мессенджера в Беларуси обезопасить себя от звонков мошенников.

Новая функция «Защита от лишних звонков» доступна в последней версии приложения для всех пользователей с белорусскими номерами мобильных телефонов. Для активации нужно открыть раздел «Еще», зайти на вкладку «Настройки», затем выбрать графу «Вызовы и сообщения» и включить тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков». После этих действий пользователю не будут приходить входящие видео- и аудиозвонки с номеров, которых нет в его списке контактов.

Информация о звонках от неизвестных будет сохранена только в списке чатов как «Пропущенный вызов», а также в разделе «Недавние вызовы». Таким образом, пользователи не пропустят что-либо важное. При необходимости может будет перезвонить.

Функция не работает по умолчанию: пользователь сам решает, нужно ли ему полностью запретить звонки от неизвестных контактов в мессенджере или же оставить такую возможность.

К слову, Беларусь стала одной из первых стран, где запустили такой инструмент. Функция «Защита от лишних звонков» доступна на устройствах на базе Android и iOS, а также в компьютерной версии приложения.