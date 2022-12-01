В ветеринарно-санитарном учреждении Бобруйска установлен единый прейскурант цен для проведения исследований проб от дикого кабана

В ветеринарно-санитарном учреждении "Бобруйская городская ветеринарная станция" установлен единый прейскурант цен для проведения исследований проб биологического материала, отобранного от дикого кабана на трихинеллёз методом микроскопии и радиологию в размере 0,4 базовой величины. Всего за период с 01.10.2022 по 30.11.2022 в лабораториях ветеринарно-санитарный экспертизы г. Бобруйска проведено 29 лабораторных исследований диких кабанов на трихинеллёз и радиологию, добытых в Бобруйском, Кировском, Осиповичском, Рогачевском, Кличевском районах. Во всех пробах исследование на трихинеллёз - отрицательно, исследование на радиологию не превышает ПДУ 500 Бк/кг.

Район Адрес РВС (с указанием № телефонов 1-руководитель, 2- специалисты, 3- бухгалтерия) Адрес учреждения где будет проводится ветеринарно санитарная экспертиза дикого кабана (полный адрес места нахождения и № телефона) г.Бобруйск ВСУ "Бобруйская городская ветеринарная станция" 213816 ул.Железнодорожная 1, г. Бобруйск +375447289899, 80225708334, 80225717669 ЛВСЭ ТЦ рынок "Северный" 213800 ул. д. Флотилии, 40, г. Бобруйск ЛВСЭ ТУП "Бобруйский рынок" 213800 ул. К. Маркса, 49, г. Бобруйск