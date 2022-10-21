В Великобритании раскрыли подробности отставки Трасс

Британское издание Daily Mail раскрыло подробности отставки премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс, полученные от ее ближайших союзников. По данным газеты, ранним утром Трасс рассылала им тревожные сообщения, а на заседании парламента однопартийцы не стеснялись кричать на премьера, пишет РИА Новости.

По словам собеседников Daily Mail, знакомых с ситуацией, "друзья Трасс" получали от нее СМС-сообщения с четырех часов утра.

"Кажется, она напугана тем, как быстро все происходит. Но она все еще думала, что сможет удержаться. Утром начали приходить сообщения, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в четыре утра – плохой знак, к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, все кончено", – отметили источники издания.

Во время голосования в парламенте по поводу увольнения настроенных против Лиз Трасс министров однопартийцы премьер-министра обвиняли ее в издевательствах над недовольными, из-за чего "группа депутатов, призывающих премьер-министра уйти, превратилась в поток".

"На фоне скандальных сцен в вестибюлях для голосования в палате общин в среду вечером были слышно, как депутаты-тори кричали на нее: "Это бардак!" – обратили внимание представители СМИ.

Высокопоставленный член партии консерваторов сэр Гэри Стритер отметил, что даже "божественное вмешательство" не сможет удержать тори в правительстве после подобного скандала.

– Похоже, мы должны сменить лидера. Но, даже если им станет архангел Гавриил, парламентская партия должна срочно вновь обрести дисциплину, взаимное уважение и командную работу, если мы хотим хорошо управлять Великобританией и избежать резни на следующих выборах, – подчеркнул он.