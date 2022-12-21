В Великобритании проходит забастовка медиков

В Великобритании забастовка медиков. Тысячи человек не вышли на работу. Главная причина – высокая инфляция в стране.

Медперсонал также требует изменений условий труда и увеличение оплаты. Протесты во всех регионах, отменены плановые операции. Власти призвали больницы освободить как можно больше коек. Часть требований протестующих Лондон называет неприемлемыми и уже ищет варианты. Так, вместо работников скорой помощи к пациентам будут выезжать военные. 600 человек уже прошли инструктаж. Возможно, армию придется применять и на других направлениях. Забастовки также среди учителей и железнодорожников.