В Великобритании проходит забастовка медиков
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В Великобритании забастовка медиков. Тысячи человек не вышли на работу. Главная причина – высокая инфляция в стране.
Медперсонал также требует изменений условий труда и увеличение оплаты. Протесты во всех регионах, отменены плановые операции. Власти призвали больницы освободить как можно больше коек. Часть требований протестующих Лондон называет неприемлемыми и уже ищет варианты. Так, вместо работников скорой помощи к пациентам будут выезжать военные. 600 человек уже прошли инструктаж. Возможно, армию придется применять и на других направлениях. Забастовки также среди учителей и железнодорожников.
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