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В в/ч №5527 состоялось торжественное открытие военно-патриотического клуба «Зубр»

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В в/ч №5527 состоялось торжественное открытие военно-патриотического клуба «Зубр»

Фото Виктора ЧАБАНА.

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