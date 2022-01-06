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Референдум 2022

В УЗ «Бобруйская центральная больница» состоялась встреча по всенародному обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

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В УЗ «Бобруйская центральная больница» состоялась встреча по всенародному обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

6 января  в трудовом коллективе УЗ «Бобруйская центральная больница» состоялась встреча по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, с участием  депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь  В.В.Гацко, управляющего делами администрации Первомайского района А.С.Одиноченко.

Работники учреждения  обсудили с приглашенными  основные планируемые изменения  в новой редакции Конституции Республики Беларусь,  активно прошло обсуждение новой Главы Конституции, определяющий статус, полномочия и компетенции Всебелорусского народного собрания.

Более подробно с проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus/.

Проект в печатном виде доступен для ознакомления в публичном центре правовой информации при Бобруйской городской библиотеке.

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов:

  • по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;
  • посредством электронной формы (https://sbor.pravo.by/);­
  • в письменном виде по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».

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