В УЗ «Бобруйская центральная больница» состоялась встреча по всенародному обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

6 января в трудовом коллективе УЗ «Бобруйская центральная больница» состоялась встреча по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, с участием депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.В.Гацко, управляющего делами администрации Первомайского района А.С.Одиноченко.

Работники учреждения обсудили с приглашенными основные планируемые изменения в новой редакции Конституции Республики Беларусь, активно прошло обсуждение новой Главы Конституции, определяющий статус, полномочия и компетенции Всебелорусского народного собрания.

Более подробно с проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться на Национальном правовом Интернет-портале по ссылке

https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/vsenarodnoe-obsuzhdenie-proekta-konstitutsii-respubliki-belarus/.

Проект в печатном виде доступен для ознакомления в публичном центре правовой информации при Бобруйской городской библиотеке.

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации одним из следующих способов: