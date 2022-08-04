В УВД есть свободные вакансии

В УВД Бобруйского горисполкома требуется рабочий по уборке территорий (дворник), а также слесарь по сантехническому оборудованию (сантехник). Заработная плата от 550 рублей.

Подробную информацию можно узнать по телефону 77-98-00.

Группа кадров УВД Бобруйского горисполкома