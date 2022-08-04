В УВД есть свободные вакансии
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В УВД Бобруйского горисполкома требуется рабочий по уборке территорий (дворник), а также слесарь по сантехническому оборудованию (сантехник). Заработная плата от 550 рублей.
Подробную информацию можно узнать по телефону 77-98-00.
Группа кадров УВД Бобруйского горисполкома
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