в УВД Бобруйского горисполкома прошло чествование ветеранов милиции

День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск ежегодно отмечается 10 ноября. По традиции, в этот день в УВД Бобруйского горисполкома собрались те, кто когда-то нёс службу в различных подразделениях управления. Сотрудники, служившие во времена СССР, помнят его как День советской милиции.

Торжественное мероприятие началось с показа видеообращения Министра внутренних дел генерала-лейтенанта милиции Ивана Кубракова. Иван Владимирович поздравил с праздником ветеранов милицейской службы, когда-то принявших Присягу на верность Родине и остававшихся верными ей на протяжении всей службы и дальнейшей жизни.

Ветеранов бобруйской милиции в этот день чествовали руководство УВД и председатель городского совета ветеранов полковник милиции в отставке Николай Александрович Ковалев. Заместитель начальника УВД полковник милиции Василий Прокопович Савельев тепло поздравил ветеранов с праздником. Ветеранам милиции вручены грамоты УВД Могилевского облисполкома и УВД Бобруйского горисполкома, нагрудные знаки.

Кроме того, присутствующие ветераны возложили цветы к памятному знаку сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

Дмитрий Черняев

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Фото Татьяны Горбанюк