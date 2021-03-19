В УВД Бобруйского горисполкома прошла пресс-конференция на тему борьбы с наркотиками

Заместитель начальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома Вадим Боложко рассказал журналистам о ситуации с незаконным оборотом наркотических средств в Бобруйске, озвучил статистику и тенденции, ответил на вопросы прессы.

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