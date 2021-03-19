0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

В УВД Бобруйского горисполкома прошла пресс-конференция на тему борьбы с наркотиками

23 0

В УВД Бобруйского горисполкома прошла пресс-конференция на тему борьбы с наркотиками

Заместитель начальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома Вадим Боложко рассказал журналистам о ситуации с незаконным оборотом наркотических средств в Бобруйске, озвучил статистику и тенденции, ответил на вопросы прессы.

Подробнее об этом читайте в свежем номере «БЖ».

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿