2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

В УВД Бобруйского горисполкома пройдет прямая телефонная линия

42 0

В УВД Бобруйского горисполкома пройдет прямая телефонная линия

В пятницу, 27 августа, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Василий Прокопович Савельев проведет прямую телефонную линию.

Вопросы можно будет задать с 11 до 13 часов по телефону 77-98-03.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »