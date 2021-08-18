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В УВД Бобруйского горисполкома пройдет «прямая телефонная линия»

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В УВД Бобруйского горисполкома пройдет «прямая телефонная линия»

19 августа с 11.00 до 13.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с временно исполняющим обязанности по должности начальника УВД Бобруйского горисполкома полковником милиции Шалюто Виктором Анатольевичем по вопросам, относящимся к деятельности органов внутренних дел. Позвоните по телефону 77-97-87 и задайте свой вопрос.

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