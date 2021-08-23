В УВД Бобруйского горисполкома новый начальник

Сегодня начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Игорь Щербаченя представил личному составу управления внутренних дел и представителям городских силовых структур нового руководителя бобруйской милиции, полковника милиции Павла Змитера.

Игорь Владимирович поздравил коллектив с новым руководителем, а также пожелал Павлу Николаевичу успехов в служебной деятельности. «Коллектив УВД Бобруйска работает достойно, все у вас получится», - отметил начальник милиции Могилевщины.

Павел Змитер родился в 1980 году в г. Борисове. В 2001 году окончил Барановичскую среднюю специальную школу МВД Республики Беларусь, в 2014 году учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

В органах внутренних дел с 1999 года. Начинал службу с оперуполномоченного отдела уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Борисовского райисполкома. Далее службу проходил в уголовном розыске Лошницкого, Загородного и Староборисовского отделов милиции. Два года возглавлял Загородный отдел милиции управления внутренних дел Борисовского райисполкома. В 2019 году был назначен на должность заместителя начальника управления внутренних дел Борисовского райисполкома – начальника милиции общественной безопасности.