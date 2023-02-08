В условиях санкций Беларусь увеличила использование отечественного кварцевого песка. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Как отметил министр, несмотря на наличие собственных полезных ископаемых, таких как каолин, кварцевые пески, глины, доломит, мел и базальты, Беларусь их также импортирует.

"Долгое время многие предприятия использовали сырье из стран постсоветского пространства, потому что это было экономически выгодно и обоснованно. Однако в условиях закрытия традиционных рынков и увеличения стоимости импортируемого сырья стоит задача - активизировать работу по освоению и использованию собственного сырья. По многим направлениям рядом предприятий организована работа по увеличению добычи сырья, пересматриваются подходы по технологии обогащения полезных ископаемых. Так, организации Минпрома увеличили использование отечественного кварцевого песка (Гомельского ГОКа), пригодного в качестве формовочного", - сообщил Андрей Худык.

По его словам, Минприроды совместно с заинтересованными ведомствами и организациями разработали ряд мероприятий по расширению использования собственных минерально-сырьевых ресурсов.