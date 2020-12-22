В условиях COVID-19 – «Новый год – домашний праздник!» – главный санврач Могилева

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции медики рекомендуют отказаться от проведения новогодних корпоративов в объектах общественного питания (рестораны, кафе), предприятиях, организациях, объектах агроэкотуризма и иных закрытых помещениях.

- Важно ограничить посещение родственников, так как есть определенный риск, особенно для возрастных людей с хроническими заболеваниями, - говорит главный государственный санитарный врач Могилева и Могилевского района Вячеслав Гурский. – Пусть зимние торжества пройдут под девизом: «Новый год – домашний праздник!».

- Также не забывайте о необходимости использования средств индивидуальной защиты в магазинах и торговых центрах, кафе и ресторанах, аптеках, поликлиниках и больницах, в школах, колледжах и университетах, административных зданиях, на спортивных объектах, в общественном транспорте (в том числе в такси), а также в любых местах, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию, - подчеркнули в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии.