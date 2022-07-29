«В усадьбу Толстых езжу прогуляться и попить кофе»: эксперт-психиатр из Могилева о путешествиях по достопримечательностям Беларуси

Быховский замок, Бобруйская крепость, Костел св. Казимира в д. Рясно, дом купчихи Кацнельсон в Бобруйске, усадьбы в Желудке, Красном Береге, Совейках, Ястрембеле, Новогрудский замок, усадьбы Грабовских, Умястовских – вот неполный список мест, которые посетила государственный медицинский судебный эксперт-психиатр управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Елена Коробкова. Последние три года путешествия по Беларуси стали ее хобби. «Это уже потребность – отправиться в поездку и посмотреть новые места. В частности, меня интересует архитектурное наследие прошлых веков. Для меня это способ развеяться, сменить обстановку и увидеть то, что, казалось бы, невозможно увидеть в Беларуси», – говорит Елена.

Раньше она, как и многие, предпочитала полюбоваться Санкт-Петербургом и другими популярными у туристов городами, пока три года назад не увидела случайно в Интернете фотографию усадьбы Толстых в Грудиновке под Быховом. Подумала: «Здорово! Нужно посмотреть. Тем более что это рядом». Поехала (благо, сама за рулем). Первое впечатление оказалось очень сильным: ого, у нас в Беларуси есть такое!

«Дворец построен в конце XVIII – начале XIX века, принадлежал графам Толстым. Когда-то этими землями владели Ходкевичи, позже – Сапеги. После разделов Речи Посполитой Екатерина II даровала Грудиновку вместе с крепостными и несколькими десятинами леса графу Дмитрию Александровичу Толстому, который и начал здесь строительство дворца, – рассказывает Елена, очарованная не только величием внешнего облика, но и историей этого места. – По легенде при возведении графского дома крепостные выстроились до кирпичного завода в 30 км от поместья и по цепочке передавали друг другу кирпичи...

Здание усадьбы представляет собой небольшой двухэтажный дворец с куполом (со шпилем), колоннами, парадной лестницей и открытой террасой с видом на огромный (в 10 гектаров) парк в английском стиле с редкими деревьями и растениями, фонтаном. К двухэтажному строению примыкают два одноэтажных крыла и полуциркулярная двухэтажная веранда с панорамным видом на окрестности. На второй этаж усадьбы вела роскошная мраморная лестница, пол возле которой был выложен плиткой».

Грудиновка так полюбилась Елене, что сюда, в усадьбу Толстых, она приезжает снова и снова просто прогуляться и попить кофе.

С тех пор девушка начала интересоваться другими историческими архитектурными достопримечательностями. К тому же занялась фотографией, а архитектура – один из интереснейший, по мнению Елены, жанров фотоискусства, который позволяет путешествовать во времени.

Новое увлечение так «затянуло» ее, что одно время путешествовала каждые выходные. По пятницам планировала конкретный маршрут, но уже в дороге, глядя на карту, понимала, что по пути надо заехать и сюда, и сюда, и сюда – туристическая программа расширялась, а поездка затягивалась до темноты.

«В имении Гатовских-Поклевских-Козелл в Красном Береге (это агрогородок в Жлобинском районе) нас встречала очень интересная арка – мне показалось, что это крайне необычный для белорусской усадьбы вход. Ощущение, что попали в другое время. Поместье представляет собой настоящий дворец из 36 комнат, построено в форме буквы «г» (в честь Гатовских) в конце XIX века по проекту профессора архитектуры Петербургской академии художеств Виктора Шретера. Перед архитектором стояла задача удивить хозяина, что он, собственно, и сделал, собрав около 10 разных стилей как снаружи, так и внутри. Богатая лепнина, летучие мыши, головы львов и восточные мотивы – от таких элементов декора глаза разбегались во все стороны, а в теплый осенний день, когда деревья играли яркими красками, все казалось волшебным. Ради этого удовольствия стоит преодолевать километры», – делится впечатлениями Елена Коробкова.

Сейчас на территории бывшего имения Гатовских-Козелл-Поклевских размещается Краснобережский государственный аграрный колледж, а в самой усадьбе – музей, открытый для посещения.

Еще одно «место силы» Елены – дворец Булгаков в Жиличах (Кировский район), XIX век. «Мы приехали, начинался дождь, гроза, темнело. Вокруг дворца высокие деревья, на них сидели и громко кричали вороны. Было очень атмосферно, – вспоминает девушка. – Оказывается, в свое время усадьба в Жиличах превосходила по размерам Несвижский замок Радзивиллов. Усадьбу Булгаков украшали картины с печатью Эрмитажа, ковры, лепнина. Дух захватывает, когда видишь эту красоту и понимаешь, что так жили наши предки. Радует, что дворец реставрирован и действует как музей».

Объездив Витебскую, Гомельскую, Могилевскую область (к сожалению, на этих землях старинных имений сохранилось не так много, причиной тому разрушительные войны), Елена направилась в западную часть страны. И сделала для себя открытие: в Брестской и Гродненской областях буквально каждые 10-15 км в сторону от трасы потрясающие места.

«Выезжаю из Могилева на машине, еду по малолюдным местам по маршруту: лес-поле-деревушки-болото-лес (навигаторы порой очень интересные маршруты выбирают!). Все ради поиска потускневшей жемчужины Брестской области – старинной усадьбы в деревне Совейки.

Золотая осень. Разбросанные по территории постройки несмело выглядывают из чащи. Заросший пруд погружает в таинственный, затерянный мир. Пройдя хороший километр по тропам, я наконец-то вижу усадьбу Новицких. Она в стиле классицизма. Дом одноэтажный, центральная часть двухэтажная с объемным балконом и парадным входом, куда могла заехать карета. С обратной стороны декоративные лестницы, ведущие на террасу первого этажа.

За свою историю Совейки не раз меняли владельцев. Имение принадлежало родам Беннигсенов, Чапских, Незабылтовских. В 1860 году перешло в собственность Гектору Новицкому, после чего парк расцвел, хозяйство развернулось.

Великая Отечественная война не повредила парк, но частично разрушила здание. Его восстановили, и во второй половине XX века оно служило военным госпиталем, пионерским лагерем, санаторием, сельской больницей. С тех времен на территории бывшей усадьбы сохранились и памятник Ленину, и скульптуры животных. Необычно», – вспоминает могилевчанка.

Больше всего Елену впечатлила усадьба Святополк-Четвертинских в деревне Желудок Щучинского района Гродненской области.

«Очень масштабная. Находясь в усадьбе, ты как будто «выпадаешь» совсем в другой мир... И если в других местах нас встречали только коты и вороны, то в Желудке оказалось многолюдно: люди проводят здесь пикники, прогуливаются, устраивают фотосессии… – впечатления у Елены столь сильные, словно она только вчера посещала эту столетнюю усадьбу. – Что меня так привлекает в путешествиях по Беларуси? Места есть крайне таинственные и красивые. Чувствуешь дух и атмосферу прошлых веков. Это «выдергивает» из сегодняшней напряженной и суетливой жизни и успокаивает, позволяется разгрузиться после работы. Возвращаешься домой другим человеком».

«Путешествовать надо, в том числе, по родной стране», – подытоживает рассказ государственный медицинский судебный эксперт-психиатр. Начинающим путешественникам она советует: «Воспользуйтесь картой в Интернете – глобус Беларуси. На ней пронумерованы от единички до шестерки все архитектурные достопримечательности – от Несвижского замка до крестов и кладбищ. Там же можно посмотреть фотографии, прочитать справочную информацию и выбрать то, что вас заинтересует. В общем, берите термос с чаем, кофе, вкусняшки – и вперед открывать новую Беларусь! Уверена, что получите яркие впечатления и не пожалеете о потраченном времени…»

Ирина Рачковская, главный специалист для работы со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Фото из архива Е. Коробковой.