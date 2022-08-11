В управлении внутренних дел Бобруйского горисполкома состоялось вручение погон и пенсионных удостоверений

В торжественной обстановке молодым офицерам Бобруйска присвоены очередные звания среднего начальствующего состава. Начальник УВД Павел Змитер пожелал правоохранителям носить с гордостью звание офицеров, быть достойным примером и всегда помогать людям. Но не только вручением заветных погон запомнился этот памятный день. На заслуженный отдых личный состав управления проводил сотрудников патрульно-постовой службы. Пенсионные удостоверения из рук начальника УВД получили двое правоохранителей.

«Преемственность поколений – одна из важных составляющих милицейской службы. Очень часто наставниками являются люди, ушедшие в запас», - подчеркнул Павел Николаевич. Пенсионеры пожелали сотрудникам легкой и интересной службы, а руководство и личный состав управления поблагодарили вышедших в запас офицеров за достойную службу.

Александра Адотик,

официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома