В УОР соревнуются необычные спортсмены по вольной и греко-римской борьбе

В Бобруйском училище олимпийского резерва проходит чемпионат Республики Беларусь среди спортсменов - инвалидов по слуху по вольной и греко-римской борьбе. В соревнованиях принимают участие команды со всех областей страны (кроме Брестской) и Минска. Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".