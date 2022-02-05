В УОР соревнуются необычные спортсмены по вольной и греко-римской борьбе
bobrlife.by 49 0
В Бобруйском училище олимпийского резерва проходит чемпионат Республики Беларусь среди спортсменов - инвалидов по слуху по вольной и греко-римской борьбе. В соревнованиях принимают участие команды со всех областей страны (кроме Брестской) и Минска. Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
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