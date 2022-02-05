Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

В УОР соревнуются необычные спортсмены по вольной и греко-римской борьбе

bobrlife.by 49 0

В УОР соревнуются необычные спортсмены по вольной и греко-римской борьбе

В Бобруйском училище олимпийского резерва проходит чемпионат Республики Беларусь среди спортсменов - инвалидов по слуху по вольной и греко-римской борьбе. В соревнованиях принимают участие команды со всех областей страны (кроме Брестской) и Минска. Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".

Фото: Александр Анташкевич

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »