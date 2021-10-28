В Украине зафиксирован новый суточный рекорд по числу заразившихся COVID-19

В Украине подтвердили 26 071 новый случай коронавируса за минувшие сутки - это максимум за все время пандемии. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.

"За сутки 27 октября в Украине зафиксирован 26 071 новый случай заражения COVID-19, из них детей - 1830, медработников - 477", - говорится в сообщении ведомства.

За сутки госпитализировано 5366 человек, 10 006 выздоровели, 576 умерли.

Больше всего новых случаев COVID за сутки подтверждено в Киеве и в Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Львовской и Запорожской областях.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Украине зарегистрировано 2 957 359 новых случаев заражения СOVID-19, умерли 69 854.

belta.by