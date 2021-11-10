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COVID-19

В Украине второй день подряд фиксируют более 800 смертей от коронавируса

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В Украине второй день подряд фиксируют более 800 смертей от коронавируса

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 23 283 новых случая заболевания коронавирусом, 816 человек умерли, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

За день до этого в Украине зарегистрировали 833 летальных исхода, что стало максимумом с начала пандемии. Таким образом, уже вторые сутки число умерших превышает 800.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировали 3 130 772 случая коронавируса. Из них 74 206 оказались летальными, 2 553 842 человека выздоровели.

belta.by

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