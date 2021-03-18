В УК «Центр досуга и творчества» состоялась встреча студентов лесотехнического колледжа с писательницей в жанре фэнтези Ириной Матлак

18 марта в УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» в рамках проекта «Открываем тех, кто рядом» прошла встреча с молодой, талантливой писательницей в жанре фэнтези – Ириной Матлак для студентов УО «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Современная динамичная жизнь привела к тому, что люди стали искать выплеск для души и нашли его в творчестве. Кто-то воплощает свои идеи в ручных изделиях, некоторые рисуют. У каждого своя страсть и творчество становится смыслом жизни, как и для нашей героини встречи.

Ира родилась в Бобруйске в семье талантливого художника – народного мастера Республики Беларусь, члена союза мастеров – Александра Матлака. Ирина окончила среднюю школу №1, детская музыкальную школу №1 им Е.К. Тикоцкого по классу фортепиано. Отец оказал большое влияние на развитие творческого потенциала и в выборе высшего учебного заведения вопроса не возникало, героиня окончила Витебский государственный университет им. П.М. Машерова художественно-графический факультет.

Писательская деятельность не далась сразу легко, вначале была проба пера в стихах, повестях, первые книги уходили «в стол», издательства не откликались. Но ничего не бывает зря. Ирина начинает выкладывать свои книги в сети и находит свою аудиторию читателей, её замечает крупнейшее российское издательство «Альфа-книга», так начинается их сотрудничество.

Сегодня у Ирины Матлак, не смотря на молодой возраст, написано около 20 книг, из них издано 10. Принимала участие в конкурсе от издательства «РОСМЭН» «Новая детская книга» и вошла в лонг-лист (топ 30).

Ребята активно включились в общение с интересной собеседницей и получили исчерпывающие ответы на вопросы:

- Что Вас вдохновляет?

- Вдохновение приходит отовсюду: музыка, арт, люди, эмоции возникающие от общения.

- Какие минусы и плюсы работы писателя?

- Писатель – это работа на себя, бывает тяжело самоорганизоваться и взяться за работу, хочется посмотреть фильмы или выпить чая, но ты собираешься и начинаешь писать, ведь ты чувствуешь ответственность перед читателем, который ждёт твоих книг.

- Чем Вы занимаетесь в свободное время, есть ли у Вас хобби?

- Я очень люблю снимать портреты, видеоролики для друзей, иногда всё же удаётся порисовать и конечно большая страсть – путешествия.

- О чём вы мечтаете?

- Мечтаю начать писать в новых для себя жанрах: мистика, хоррор, подростковое фэнтези. Экранизировать книги и перевести их на другие языки, закончить и издать интерактивную книгу, в которой читатель будет в тесном контакте с автором.

Встреча прошла очень легко, захватила внимание молодёжи. Ирина вдохновила ребят, показав, что начать заниматься любимым делом никогда не поздно и это приведёт к успеху, главное – прислушиваться к себе и своим желаниям. Может, не получится с первого раза и даже со второго, но нужно поставить себе цель и стремиться к ней. Взять в руки ручку и начать писать о самом лучшем событии в жизни, а после этого и родится идея в написании книги.

Ирина дала напутственные слова для ребят: «Душа знает чего хочет, делай даже когда никто не верит. Мир открыт!».

Студенты остались под впечатлением с удовольствием сделали общее фото на память, некоторые лично взяли автограф.