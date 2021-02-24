В УК «Центр досуга и творчества» поздравили военнослужащих 147 зенитно-ракетного полка

23 февраля – это праздник для всех мужчин, ведь каждый в душе защитник Родины, Отечества, семьи, друзей и, конечно же, женщин. Стало доброй традицией, в этот праздничный день в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» поздравлять военнослужащих 147 зенитно-ракетного полка. Директором учреждения культуры Ириной Александровной Роскач проведена познавательная экскурсия в народном музее трудовой и боевой славы ОАО «ФанДОК» и праздничный концерт «Мужество, доблесть и честь», в котором приняли участие: вокальная группа «Истоки», танцевальная студия «Лаборатория танца», солисты Центра – Андрей Батюня, Анастасия Старикова, подарив всем присутствующим гостям много приятных и положительных эмоций. Особое значение и отклик для молодых военнослужащих имела песня «Идёт солдат по городу», которую они с большим удовольствием исполнили хором вместе с солистами.

Этот праздник особенный, он проходит в Год Памяти и Славы, Год народного Единства в год празднования 80-летия начала Великой Отечественной войны. Светлую память всех погибших, в Великой войне, почтили минутой молчания.

На память сделаны фотоснимки с участниками концерта, а также в фойе нашего Центра, где ребята смогли признаться в любви родной стране, маме, любимому городу.

Концерт оставил на память о себе хорошее и праздничное настроение. Молодые солдаты уходили с горящими глазами и воодушевлёнными лицами, ярко свидетельствующими об их радости.

Методисты УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска»

Евгения Мартынова и Ирина Соколовская