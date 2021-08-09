В УК «Центр досуга и творчества» открылась выставка мягких игрушек

Знакомство ребенка с окружающим миром начинается с игрушки. Так как Центр располагается в жилом микрорайоне, где дети – главные жители, сотрудники постоянно творят, выдумывают и создают. Поистине выставка сама назвала себя «Чудо ручки – чудо игрушки». Игрушка как талисман, самый первый и верный друг детства.

На выставке можно обняться с мишкой, зайчихой и другими персонажами и, конечно, сфотографироваться. А еще просто поиграть, поползать и побегать. Всего представлено более 50 игрушек.

Окунуться в мир детства или просто хорошо провести время с детьми можно по адресу ул. Куйбышева, 59. Время работы: понедельник-пятница с 09:00 до 19:00.