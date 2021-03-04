В УК «Центр досуга и творчества» открылась уникальная выставка платков «Цветочная симфония»

3 марта УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска» встретил весну открытием уникальной выставки платков «Цветочная симфония».

Идея выставки принадлежит Ирине Роскач, директору Центра. Вспомнив о маме и бабушке, Ирина Александровна принесла платки на работу и поделилась историей своей семьи. Так были предприняты первые шаги к созданию выставки. Идея выставки вдохновила и 20 прекрасных представительниц города, которые откликнулись на приглашение. Самым старейшим участникам выставки более 80 лет – Маргарите Мельниковой и Татьяне Донцевич. В экспозиции собраны 45 платков и для каждой участницы платок является дорогой памятью и бесценным воспоминанием.

Платки – это произведение искусства, женский головной убор, атрибут одежды, но ещё это память от наших бабушек и мам, это тепло, которое они хранят и, конечно, благодарность нашим родным.

Распространение платка зависело от ряда факторов: обычаев, климатических условий, религиозных традиций и много другого. В древние времена платок на голове женщины символизировал её зрелость, а вот юные девушки платков не носили.

Ирина Александровна открыла мероприятие, поблагодарив, всех за участие и поздравила с юбилеем Тамару Киргизову, солистку народного хора ветеранов «Бобруйские зори». Нина Костян, председатель БГО ОО «Белорусский союз женщин» вручила почётные грамоты от ОО «Белорусский союз женщин» за активное участие в развитии женского движения Республики Беларусь (Анне Бузак и Ирине Роскач) и поздравила с открытием выставки, сказав о силе женского единства и о роли, которую несут женщины в современном обществе.

Участниками открытия выставки и первыми моделями стали девушки студентки УО «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж». Популярностью у девушек пользовалась фотозона, на которой были представлены косынки и шарфы из 12 стран. Просмотрев мастер-классы по завязыванию платков, каждая девушка могла представить себя в любом образе.

Выставка стала своеобразной презентацией первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска».

В завершение всем участникам был подарен праздничный концерт, в котором приняли участие вокальная группа «Любава» и солисты Центра: Тамара Киргизова , Андрей Батюня и Анастасия Старикова.