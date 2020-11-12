В учреждениях образования Беларуси из-за ОРВИ отсутствуют от 1% до 11% учащихся – Минздрав

На сегодня процент отсутствующих по причине ОРВИ (в том числе гриппа и инфекции COVID-19) в учреждениях образования республики в среднем составляет от 1% до 11%.

В связи с вопросами, поступающими от родителей, о введении карантина в учреждениях образования, Минздрав сообщил, что решение о приостановлении образовательного процесса из-за ОРВИ принимают местные исполнительные и распорядительные органы власти.

В постановлении Минздрава от 30 октября 2020 года №92 отмечено, что в этот период руководители учреждений обязаны информировать местные исполнительные и распорядительные органы об отсутствии 30% учащихся (от общего количества) в учреждении образования по причине болезни для принятия решения о приостановлении образовательного процесса.

Ранее Минздрав разработал методические рекомендации по организации образовательного процесса в учреждениях образования в условиях распространения инфекции COVID-19.

В каждом учреждении образования с учетом его вида должен быть разработан план организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции, а также действий при выявлении заболевания COVID-19.

В период распространения инфекции COVID-19 устанавливается специальный режим организации образовательного процесса. Должно быть ограничено проведение массовых мероприятий в помещениях учреждений образования. На время необходимо отказаться от посещения выставок и музеев, театров и кинотеатров, других общих мероприятий. При осложнении эпидемической ситуации на административной территории и в учреждении накладывается запрет на такие мероприятия.