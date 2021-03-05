В учреждениях дошкольного образования продолжаются занятия по основам безопасности жизнедеятельности

В учреждениях дошкольного образования Бобруйска интенсивно продолжаются занятия по основам безопасности жизнедеятельности с участием работников Бобруйского горрайотдела по ЧС.

Детские сады города активно участвую в профилактических мероприятиях по пожарной безопасности, и приглашают инспекторов для контроля и проведения занятий и эвакуаций. Особое внимание спасатели уделяют персоналу учреждения, ведь именно они должны быть на чеку и четко знать свои действия в случае пожара. Им напоминают о пользовании первичными средствами, о работе с рукавной линией, об организации эвакуации. На занятиях с детьми ребятам напоминают про опасности дома, про номера экстренных служб и о том, что баловство с огнем может стать причиной пожара.