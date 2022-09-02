В учебных заведениях планируется запустить проект «Умный буфет»

В новом учебном году питанием будет охвачен 1 миллион 85 тысяч учащихся учреждений общего среднего образования. В садах будут питаться около 391 тысячи воспитанников.

Школьные буфеты – тема отдельная. Сгонять на большой перемене за вкусной булочкой – милое дело. К буфетной продукции применяются все те же принципы здорового питания, что и к меню столовых. Чипсов там уже не купишь, но пирожки, смаженки и пиццу завозить будут, правда, лишь по вторникам и четвергам. Надежда Лукашевич пообещала:

– В буфетах по-прежнему будет представлен широкий ассортимен­т салатов. Продолжим расширять линейку интересной выпечки и лакомств с высоким содержанием пищевых волокон. Из новинок – ягодный пирог из песочного теста. В качестве начинки – припас из перетертых ягод и сахара. Хит всех времен – сосиска в тесте – останется.