В новом учебном году питанием будет охвачен 1 миллион 85 тысяч учащихся учреждений общего среднего образования. В садах будут питаться около 391 тысячи воспитанников.
Школьные буфеты – тема отдельная. Сгонять на большой перемене за вкусной булочкой – милое дело. К буфетной продукции применяются все те же принципы здорового питания, что и к меню столовых. Чипсов там уже не купишь, но пирожки, смаженки и пиццу завозить будут, правда, лишь по вторникам и четвергам. Надежда Лукашевич пообещала:
– В буфетах по-прежнему будет представлен широкий ассортимент салатов. Продолжим расширять линейку интересной выпечки и лакомств с высоким содержанием пищевых волокон. Из новинок – ягодный пирог из песочного теста. В качестве начинки – припас из перетертых ягод и сахара. Хит всех времен – сосиска в тесте – останется.
В учебных заведениях планируется запустить проект «Умный буфет». Дети смогут купить съестное, используя личный QR-код, сформированный родителями в своем электронном кабинете. Это исключит наличные платежи и ускорит обслуживание ребят во время перемены.
Рацион на первую четверть разработан и утвержден. Технологи уже приступили к работе над меню второй. В него планируется включить блинчики с творогом, жаркое, линейку быстрозамороженных овощей, расширить ассортимент каш – например, булгуром. Предварительно технологи проведут дегустации для школьников. Только понравившиеся новинки позже появятся в меню.
По материалам СБ