В Турцию из Беларуси вылетел второй борт с гуманитарной помощью

Второй борт с гуманитарной помощью, в оперативном порядке подготовленный по поручению Главы государства МЧС Беларуси совместно с заинтересованными к отправке в Турцию, вылетел с аэропорта «Мачулищи» в город Газиантеп. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.

Вторую партию необходимых материальных ценностей, запрошенных и согласованных турецкой стороной, выделили Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности, Министерство промышленности, объединение «Белорусский союз женщин» и Белорусский Красный Крест.

Детская утепленная одежда, раскладные детские кровати, матрасы, средства личной гигиены, спальные мешки, одеяла и другие вещи первой необходимости общим весом 10 тонн загружены в самолет Минобороны курсантами Университета гражданской защиты МЧС.

Также 17 февраля будет возвращена в Беларусь вторая часть спасательного отряда в количестве 32 работников Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» и два автомобиля.