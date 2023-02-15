В Турции спустя 212 часов после землетрясений из-под завалов спасли 77-летнюю женщину

В турецком Адыямане спустя 212 часов после землетрясений была спасена 77-летняя женщина. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

Спасателям на девятые сутки удалось извлечь живой 77-летнюю женщину из-под завалов обрушившегося 7-этажного дома в пострадавшем в результате подземных толчков Адыямане. Она была незамедлительно доставлена в больницу на машине скорой помощи. Родственники выжившей женщины, которые все это время надеялись на ее спасение и ожидали вокруг обломков дома, искренне поблагодарили спасателей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поисково-спасательные работы в пострадавших от землетрясений районах будут продолжаться до тех пор, "пока не будет спасен последний выживший". По последним данным, жертвами разрушительных землетрясений в Турции стали 35 418 человек.

По материалам belta.by.