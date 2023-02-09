В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в восточной части Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык. Население города составляет около 31,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По материалам belta.by.