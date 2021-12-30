В Туголице горел дом

29 декабря в десять вечера встревоженный голос жительницы поселка Туголица Бобруйского района сообщил спасателям о пожаре жилого дома по улице Озерной.

По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение дома. Со слов соседей, внутри никого нет.

Работники МЧС справились с пожаром. Огнем уничтожена кровля и перекрытие, повреждено имущество в доме. Причина пожара устанавливается

Пострадавших нет.

МЧС напоминает про основные правила пожарной безопасности в быту!

ПЕЧИ: не перекаливайте, не используйте для розжига печи ЛВЖ и ГЖ, не оставляйте печки без внимания; не доверяйте топку детям, защитите пол предтопочным листом!

ЭЛЕКТРО: не пользуйтесь самодельными обогревателями, избегайте перегруза сети, выключайте все электроприборы (кроме холодильника), уходя из дома!

ДЕТИ: спрячьте подальше спички и зажигалки, мелкие предметы и моющие средства, не позволяйте играть возле окон, обучайте правилам поведения дома и на улице!

НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ!

УСТАНОВИТЕ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ! В случае задымления он оповестит громким звуковым сигналом.

Берегите себя и свое жилище. При пожаре звонить 112!!!