В трудовом коллективе Бобруйского «Белтелекома» прошло общественное обсуждение законопроекта ВНС
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В трудовом коллективе Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» прошла встреча по информированию о готовящемся законопроекте о Всебелорусском народном собрании. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер.
Ранее в Федерации профсоюзов Беларуси заявили, что ФПБ рассчитывает принять самое активное участием в формировании Всебелорусского народного собрания, выдвигая достойных делегатов из своего профактива.
Виктор ЧАБАН. Фото: Бобруйское городское объединение профсоюзов.
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