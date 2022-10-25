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Общество

В трудовом коллективе Бобруйского «Белтелекома» прошло общественное обсуждение законопроекта ВНС

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В трудовом коллективе Бобруйского «Белтелекома» прошло общественное обсуждение законопроекта ВНС

В трудовом коллективе Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» прошла встреча по информированию о готовящемся законопроекте о Всебелорусском народном собрании. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер.

Ранее в Федерации профсоюзов Беларуси заявили, что ФПБ рассчитывает принять самое активное участием в формировании Всебелорусского народного собрания, выдвигая достойных делегатов из своего профактива.

Виктор ЧАБАН. Фото: Бобруйское городское объединение профсоюзов.

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