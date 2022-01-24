В торговых объектах Могилевской области налоговая выявила неиспользование кассового оборудования

За 2021 год инспекциями Министерства по налогам и сборам Могилевской области проведено 90 мониторинга субъектов хозяйствования, в ходе проведения которых нарушения установлены в 88 случаях их проведения, в отдельных случаях – повторно. Сообщают в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

По результатам проведенных мониторингов сумма добровольно уплаченного субъектами подоходного налога с физических лиц составила более 1,3 тыс. рублей.

Как показывает практика контрольной работы, сокрытая недобросовестными субъектами хозяйствования наличная выручка является одним из основных источников выплаты заработной платы «в конвертах». В связи с этим налоговыми органами при проведении мониторингов особое внимание уделяется пресечению допускаемых плательщиками нарушений порядка приема средств платежа при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет.