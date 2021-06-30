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2021-й - Год народного единстваОбществоФоторепортажи

В торгово-экономическом колледже Бобруйска состоялся выпускной-2021

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В торгово-экономическом колледже Бобруйска состоялся выпускной-2021

Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.

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