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Происшествия

В Токио загорелся завод по производству косметики

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В Токио загорелся завод по производству косметики

Пожар в Токио. В густонаселенном районе рано утром загорелся завод по производству косметики.

Густой дым вызвал панику. На тушение огня приехало полсотни пожарных расчетов. Пламя распространилось на 500 кв. м. В момент ЧП на заводе было 13 человек, их удалось эвакуировать. Один человек с отравлением угарным газом доставлен в больницу.

Администрация района призывает жителей эвакуироваться. Для этого подготовлены помещения одной из близлежащих школ.

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