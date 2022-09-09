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Фотофакт

В теплице у бобруйчанина вырос необычный помидор

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В теплице у бобруйчанина вырос необычный помидор

В редакцию «БЖ» пришел огородник со стажем Анатолий Гуринович. Мужчина принес показать необычный помидор, который вырос у него на приусадебном участке. Пенсионер окрестил его Шапкой Мономаха.Действительно, яркий и красочный помидор напоминает знаменитую реликвию Оружейной палаты Кремля. К слову, столь громкое название носит и сам сорт овоща. Особенность таких помидоров – крупные размеры и ребристость. Однако сверху они гладкие. А плод нашего читателя вырос с «короной» наверху.– Такого я еще не видел за много лет. Удивительные вещи иногда творит природа. Хочу отобрать семена этого помидора, чтобы посадить в будущем году. Может быть, получится какой-нибудь новый сорт. Вообще с растением надо разговаривать, это ведь живое существо. Важно ко всему относиться бережно – к земле, человеку, вещам, здоровью, – говорит Анатолий Иванович.Уже три десятка лет мужчина выращивает овощи в теплице. По его словам, в хозяйстве он использует только органические удобрения – никакой химии. За все это время земля его ни разу не подводила и всегда щедро одаривала плодами, благодаря за уход и заботу.

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