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Происшествия

В Телуше горел легковой автомобиль

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В Телуше горел легковой автомобиль

3 февраля в 20.15 спасателям поступило сообщение о пожаре автомобиля в агрогородке Телуша, Телушского сельсовета Бобруйского района.

По прибытии первых подразделений МЧС к месту вызова происходил выход дыма из-под капота легкового автомобиля 1993 г.в. Хозяйка авто находилась на месте.

В результате пожара повреждено подкапотное пространство, передняя панель, лобовое стекло. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

 МЧС напоминает:  при пожаре звонить -112.

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС

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