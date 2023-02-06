В Телуше горел легковой автомобиль

3 февраля в 20.15 спасателям поступило сообщение о пожаре автомобиля в агрогородке Телуша, Телушского сельсовета Бобруйского района.

По прибытии первых подразделений МЧС к месту вызова происходил выход дыма из-под капота легкового автомобиля 1993 г.в. Хозяйка авто находилась на месте.

В результате пожара повреждено подкапотное пространство, передняя панель, лобовое стекло. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: при пожаре звонить -112.

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС