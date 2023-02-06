В Телуше горел легковой автомобиль
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3 февраля в 20.15 спасателям поступило сообщение о пожаре автомобиля в агрогородке Телуша, Телушского сельсовета Бобруйского района.
По прибытии первых подразделений МЧС к месту вызова происходил выход дыма из-под капота легкового автомобиля 1993 г.в. Хозяйка авто находилась на месте.
В результате пожара повреждено подкапотное пространство, передняя панель, лобовое стекло. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: при пожаре звонить -112.
Евгений Товстик,
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС
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